Shakhtar, de Luís Castro, perto de garantir a Champions

O Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, recebeu e venceu neste o Dnipro, por 2-1, na 24.ª jornada do campeonato ucraniano de futebol, e ficou perto de garantir o acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões da próxima época.

No Estádio Olímpico de Kiev, ‘casa’ emprestada devido ao conflito da Ucrânia com a Rússia na Crimeia, os brasileiros Dentinho e Tete, aos 24 e 42 minutos, fizeram os golos da equipa do técnico português, enquanto Khoblenko, aos 90+2, reduziu para oitavo classificado da prova.

Já com o título entregue ao Dínamo Kiev, o Shakhtar Donetsk segue no segundo posto com 48 pontos, mais sete do que o Zorya, que no domingo recebe o Mynai, último classificado.

Em caso de desaire do Zorya, o Shakhtar confirma o acesso à fase preliminar da ‘Champions’ da próxima temporada.

Luís Castro, de 59 anos, cumpre o segundo ano na formação ucraniana e termina contrato no final da época, com a imprensa desportiva a avançar nos últimos dias que o treinador português deverá mesmo abandonar o Shakhtar.