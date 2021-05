A história dos 31-0 não acabou ao 31.º golo

Michael Corleone nunca teve hipótese, condenado a viver e morrer como chefe da sua “famiglia”. “Quando pensei que estava fora, puxaram-me outra vez para dentro”, diz a certa altura em O Padrinho III, uma linha de diálogo dita por Al Pacino mil vezes imitada e que a internet transformou em “meme”. Quase a mesma coisa, mas sem a carga fatalista, é o que diz Jayiah Saelua, defesa-central internacional pela Samoa Americana. “Sempre que tento afastar-me do futebol, há alguma coisa que me puxa de volta”, é praticamente a mesma frase, mas dita com a convicção de que não sai do futebol porque simplesmente não quer. Mesmo que seja internacional A desde os 15 anos (tem 32). E que seja um futebolista transgénero.