Cameron Norrie elimina Marin Cilic e está na final do Estoril Open

O tenista britânico Cameron Norrie superou neste sábado o croata Marin Cilic, antigo número três mundial, e assegurou a passagem à final do Estoril Open, que se se disputa no domingo no Clube de Ténis do Estoril.

O jovem de 25 anos, que figura no 50.º posto da hierarquia mundial, precisou de apenas dois sets para eliminar o croata, actual número 42 do ranking ATP, com os parciais de 7-6 (7-5) e 7-5, em 1h58m.

“Foi um encontro diferente dos que disputei ao longo da semana. Ele serviu muito bem e colocou pressão sobre mim. Foi uma tremenda vitória e estou feliz por chegar à minha segunda final”, resumiu o vencedor, que ao longo do trajecto tinha também afastado João Sousa.

Apurado para a final, Cameron Norrie vai defrontar o vencedor do encontro entre os espanhóis Alejandro Davidovich Fokina (48.º ATP) e Albert Ramos-Vinolas (46.º ATP), na discussão pelo título do ATP 250 português.