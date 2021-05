Palavras cruzadas românticas de David e Miguel

Em Romântico, Tony de Matos cantava sobre “a vida de um cantor que, para cantar, cantava a vida mas com mais amor”. Em Palavras Cruzadas, a estreia em disco do duo David e Miguel, também se canta assim. A dupla une o produtor de Gaia David Bruno, que em Amor Anónimo, de O Último Tanto em Mafamude, se assumia “Romântico como o Marante”, ao rapper (e também produtor) Miguel Caixeiro, ou Mike El Nite, lisboeta que se mudou para o Porto no início do ano passado.