Qué Locura Enamorarme Yo de Ti, um solo para desconstruir relações na abertura do FITEI

Gabriela Wiener é a autora, a personagem e a história. É dela a vida que sobe ao palco do Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, neste sábado, em Qué Locura Enamorarme Yo de Ti, a peça que inaugura a 44.ª edição do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI), depois de um ano em que a pandemia obrigou a uma interrupção.