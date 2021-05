Festivais de Verão entre a incerteza e a confiança no regresso

Vivendo ainda na incerteza e lutando contra o tempo, mas ainda assim, com alguma confiança, fruto da possibilidade aberta pela testagem e pelo avanço da vacinação. Assim encontramos os promotores dos festivais de Verão no momento do regresso da música aos palcos e quando se realizam testes piloto, como os recentes em Braga, com actuações de Fernando Rocha e Pedro Abrunhosa, para aferir da possibilidade de realização de grandes eventos.