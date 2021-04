Plano Nacional de Vacinação: 16% das crianças aos 12 meses de idade não foram vacinadas atempadamente

Apesar de se ter verificado uma diminuição de cerca de 1% a 2% na vacinação de crianças aos 12 meses, adolescentes e adultos, as coberturas de todas as vacinas do Plano Nacional de Vacinação (PNV) ultrapassaram em 2020, na sua maioria, os 95 por cento.

As coberturas de todas as vacinas do Plano Nacional de Vacinação (PNV) ultrapassaram em 2020, na sua maioria, os 95% em todas as vacinas até aos sete anos de idade, segundo dados divulgados esta sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), que dão ainda conta de que 99% das crianças nascidas em 2019 foram vacinadas com as vacinas recomendadas no PNV.