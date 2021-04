Covid-19 em Portugal: mais um dia sem mortes e sem novos internamentos. Há mais 460 casos

Nesta sexta-feira, dia com zero mortes e zero internamentos, houve mais pessoas recuperadas do que infectadas. O índice de transmissibilidade, R(t), baixou de 1 para 0,98.

O boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira, relativo ao dia de quinta-feira, traz boas notícias: registaram-se zero mortes, não há novos internamentos e o número de recuperados, 512, ultrapassa o número de novos casos de infecção pelo novo coronavírus em Portugal, 460. Tanto o índice de transmissibilidade como a incidência a 14 dias por cem mil habitantes desceram, trazendo o país de volta ao quadrante verde da matriz de risco.

Foi o segundo dia sem mortes no espaço de quatro dias — no dia 25 de Abril também não se registaram mortes — e o terceiro desde que foi reportado o primeiro óbito causado pela doença em Portugal. Além disso, não houve novas admissões nos hospitais neste dia, quer gerais quer em unidades de cuidados intensivos. Mantêm-se, então, ainda 324 doentes hospitalizados em Portugal, dos quais 89 estão em cuidados intensivos.

Portugal regressa à zona verde da matriz de risco — que marca o compasso do desconfinamento pelo cruzamento da incidência do vírus com o índice da transmissibilidade, o R(t), e é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.

A última actualização regista uma ligeira descida do índice de transmissibilidade de 1 para 0,98, tanto a nível continental como nacional. Também na incidência a 14 dias por cem mil habitantes se observou uma redução: de 69,3 para 66,9 a nível nacional; e de 66,5 para 64,3 no continente.

Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o país soma 836.493 casos confirmados e 16.974 vítimas mortais. Há, também, mais 512 pessoas recuperadas nesta sexta-feira, num total de 795.838.

Subtraídos os óbitos e os recuperados ao número total de infecções, resultam, então, 23.681 casos activos em Portugal, menos 52 do que no dia anterior. Há, ainda, 24.100 contactos em vigilância pelas autoridades, menos 215 do que no último balanço.

O Norte mantém-se a região com mais novos casos confirmados, 212, mas é no Algarve que se verifica o maior aumento, de 13 casos na quinta para 37 esta sexta-feira. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 133 infecções, o Centro com mais 41, e o Alentejo com mais 10. A Madeira soma mais 15 casos e na Região Autónoma dos Açores foram detectados 12.

Segundo o relatório da DGS, já morreram de covid-19 8914 homens e 8060 mulheres, sendo que 11.170 tinham acima de 80 anos, o que corresponde a 65,8% do total.