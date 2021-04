Isaltino apresenta-se como independente e dá como “difícil” o apoio do PSD

Ao ar livre, num descampado que será o “maior parque verde de Portugal” – Isaltino Morais anunciou nesta sexta-feira que quer continuar a fazer o que “adora”: ser presidente da Câmara de Oeiras. “Não é uma candidatura de nenhum partido, é uma candidatura de oeirenses”, afirmou, sozinho, no palanque. Sobre o eventual apoio do PSD, Isaltino Morais mostrou ter sentimentos duplos. Por um lado, assume teria satisfação “pessoal e política”, mas por outro diz que “perde votos”.

Perante uma dúzia de convidados, Isaltino Morais sublinhou o carácter independente da candidatura pelo movimento Inovar Oeiras de Volta. “Esta candidatura foi e será sempre independente. Já tive oportunidade de dizer que é transversal, que é vista de uma forma especial, de uma forma geral, pelos oeirenses”, afirmou.

Questionado sobre um apoio do PSD, o antigo ministro social-democrata apontou a quase contradição das posições do seu antigo partido. “Era um bocado difícil o PSD estar contra os independentes e apoiar a minha candidatura”, afirmou, visando directamente um deputado social-democrata por ter escrito um artigo contra o recurso da provedora de Justiça ao Tribunal Constitucional sobre as anteriores alterações às candidaturas autárquicas. “Aquele artigo do Hugo Carneiro, do PSD, é intragável. Disse ao dr. Rui Rio que estava muito mal acompanhado com conselheiros daqueles”, afirmou.

Apontando o “sucesso” do seu trabalho nos últimos quatro anos, Isaltino Morais não quis elevar nem desvalorizar o eventual apoio do PSD. “Ter o apoio do PSD ou de outro partido é positivo Do ponto de vista eleitoral, fico mais confortável sem apoio dos partidos. Porque tenho mais votos sem partidos”, argumentou.

A sua candidatura teve o apoio das estruturas locais do PSD – aliás esteve presente o líder da concelhia Armando Soares – mas ainda não teve o aval da direcção nacional do partido. Isaltino Morais disse não ter tido qualquer indicação e o que sabe sobre as “resistências” na comissão política nacional é o que lê “pelos jornais”.