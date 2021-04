Dia da Defesa Nacional arranca segunda-feira

A 17.ª edição do Dia da Defesa Nacional arranca na próxima segunda-feira, 3 de Maio, anunciou esta sexta-feira o ministério de João Gomes Cravinho.

“O Ministério da Defesa Nacional decidiu retomar as actividades do Dia da Defesa Nacional, a partir do próximo dia 3 de Maio, atendendo à evolução positiva da situação epidemiológica da covid-19 no país”, especifica a nota. O carácter presencial do Dia da Defesa Nacional acautelará todas as medidas gerais de protecção da saúde pública, assinala.

A 17.ª Edição do Dia da Defesa Nacional decorre de 3 de Maio a 17 de Dezembro de 2021, tem início em cinco Centros de Divulgação de Defesa Nacional, designadamente na Escola de Fuzileiros (Barreiro), na Base Aérea Nº. 5 (Monte Real), na Unidade de Apoio do Comando de Pessoal (Vila Nova de Gaia), no Regimento de Infantaria N.º 19 (Chaves) e no Regimento de Guarnição N.º 3 (Funchal).

A iniciativa abrange 90.068 cidadãos, cuja convocatória foi publicada em edital, afixado em Dezembro de 2020, para cumprir este seu dever militar.

O Dia de Defesa Nacional foi instituído em 2004 e visa sensibilizar para a temática da Defesa Nacional e divulgar o papel das Forças Armadas. Recorda-se que devido às incidências da pandemia, a iniciativa foi sucessivamente adiada desde o ano passado. Nos últimos 16 anos, mais de um milhão e duzentos mil jovens portugueses participaram nesta iniciativa.