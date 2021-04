Um país em colapso com a covid-19. Como podes ajudar a Índia?

A Índia vive actualmente um cenário catastrófico: cremações em massa que se repetem, o oxigénio escasseia, há doentes a morrer nos hospitais (onde faltam camas e medicamentos), o número de contágios sobe de dia para dia, atingindo máximos diários de novas infecções. Esta sexta-feira, as autoridades de saúde indianas deram conta de mais de 386 mil casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo mundial de contágios. No mesmo período temporal, morreram 3498 vítimas do novo coronavírus.

O Governo indiano já solicitou ajuda internacional e espera receber nos próximos dias remessas de produtos farmacêuticos, toneladas de oxigénio líquido e equipamentos geradores de oxigénio de mais de 40 países, confirmou o secretário dos Negócios Estrangeiros, Harsh Shringla, na quinta-feira. Portugal também vai contribuir com medicamentos antivirais e oxigénio, iniciativa inserida no quadro da União Europeia, através do Centro de Coordenação de Resposta a Emergências (ERCC), avançou o Ministério dos Negócios Estrangeiros na terça-feira.

A nova variante mais transmissível do SARS-CoV-2, assim como a realização de comícios eleitorais e religiosos em grande escala, podem ajudar a explicar o aumento vertiginoso de novos casos, num país cujo frágil sistema de saúde não consegue dar resposta às necessidades. Desde o início da pandemia, a Índia ultrapassou as 200 mil mortes, num total de 208.330 óbitos e contabiliza mais de 18,7 milhões de infecções, sendo o segundo país do mundo com mais casos, atrás dos Estados Unidos, e o quarto com mais óbitos, depois dos EUA, do Brasil e do México.

Além da ajuda governamental internacional, várias organizações já se mobilizaram para prestar auxílio, seja ele humanitário, através bens alimentares ou de higiene, suplementos médicos essenciais como testes rápidos ou máscaras de protecção individual ou o tão preciso oxigénio. O objectivo é salvar vidas e qualquer um pode contribuir. Deixamos-te algumas sugestões:

Tens mais sugestões? Diz-nos.

Fazer uma doação

A Unicef (o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância) está no terreno para fornecer aos centros de saúde e hospitais indianos artigos essenciais no combate à pandemia de covid-19, para salvar vidas. “Oxigénio, testes rápidos para detectar o vírus e equipamentos de protecção individual (EPI) para os trabalhadores de saúde são a prioridade”, informa a associação. Para ajudar, podes fazer um donativo aqui.

Doar a organizações internacionais

As organizações Youth Feed India e Helping Hands Charitable Trust estão também a entregar kits de bens alimentares para residentes vulneráveis​ de Bombaim. Cada kit inclui alimentos básicos como arroz e dal (um tipo de prato da culinária indiana, feito à base de cereais, geralmente lentilhas) e serve para alimentar uma família de quatro pessoas durante 15 dias. As doações podem ser feitas aqui, podendo ser usado o Google Pay.

A International Medical Corps, que trabalha em áreas de conflito por todo o mundo, está também a recolher doações no âmbito de uma campanha para ajudar a fornecer equipamentos médicos, EPI, instalações de isolamento e outros bens essenciais no momento actual que a Índia vive.

Assinar uma petição

A Amnistia Internacional Portugal também alertou para o cenário catastrófico indiano. Numa petição, a organização pede o fim da repressão à sociedade civil no país. “Actualmente, a Índia enfrenta uma vaga de infecções por covid-19, falta de vacinas e tratamentos médicos, como oxigénio. Simultaneamente, qualquer voz crítica à resposta à pandemia é silenciada – incluindo no Twitter ou no Facebook”, refere a Amnistia. Por cada assinatura, será acesa uma vela na vigília que irá decorrer no dia 6 de Maio, no Porto, na antevéspera da Cimeira entre a União Europeia e a Índia, que terá lugar no dia 8 do mesmo mês.