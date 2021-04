Dez anos, um cardume de milhares de sardinhas: o concurso continua à pesca de ilustrações

Sem menções honrosas, mas com dez vencedores. O concurso que procura sardinhas feitas de todas as formas celebra uma década e vai distribuir dez mil euros em prémios.

Aberta a todos, a pesca às sardinhas que vão decorar as Festas de Lisboa procura propostas que recorram a diferentes materiais e técnicas.

As sardinhas devem ser assadas até 24 de Maio. Cada autor ou co-autores poderão submeter um máximo de três ilustrações, a partir de uma silhueta de sardinha disponibilizada online.

O objectivo do concurso é atingir a quota das 50 mil sardinhas candidatas, desde a primeira edição, em 2011.

Segundo o regulamento do concurso promovido anualmente pela EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, as propostas podem ser usadas no âmbito da promoção, divulgação e comunicação das Festas de Lisboa. Os vencedores deverão ser divulgados a 8 de Junho.