Produção Virtual: uma nova era para os efeitos visuais

O mundo em que vivemos e como o conhecemos está em constante mutação, nunca antes a mudança foi tão rápida e constante. Longe vai o tempo do cinema mudo, a preto e branco. Com o desenvolvimento da tecnologia, assistimos a uma incrível evolução nos filmes e respetivas técnicas de produção. Desde “filmagens aéreas” com cenários virtuais altamente realistas, ou personagens alienígenas e animais com movimentos e expressões que nos fazem duvidar da realidade, tudo isto passou a ficar possibilitado por especialistas em efeitos visuais. São exemplo disso filmes como: Avatar, Interstellar, Inception e o Life of Pi.

Mas, ainda que os efeitos visuais sejam um dado adquirido, fatores como a covid-19 vieram acrescentar constrangimentos sem precedentes no processo de produção. Atualmente, produtores e artistas enfrentam uma incrível era de desafios, nunca antes vista, através da produção virtual, que passa por incorporar o uso dos efeitos visuais e da tecnologia ao longo do ciclo de produção dos filmes (e não apenas na pós-produção, como acontecia anteriormente), abrindo a possibilidade de recriar ambientes e cenários digitais, o que evita deslocarem-se para um cenário físico.

Diretores e produtores de filme conseguem agora aceder, em qualquer parte do mundo, à cenografia que idealizaram com recurso à realidade virtual. Podem editar e reavaliar cenários em tempo real da filmagem e, através de telas de LED, conseguem exibir à escala real esses cenários digitais fotorrealistas. Esta técnica reflete uma enorme mudança no paradigma da produção de filme, pois a visualização do cenário em tempo real permite perceber com clareza como ficará o produto final e fazer correções e ajustes imediatos, concedendo assim maior rapidez de produção e por isso, permitindo aos filmmakers dar mais ênfase à história.

Alguns gigantes da indústria de efeitos visuais já começam a ter departamentos dedicados especificamente à produção virtual. Na série da Disney The Mandalorian, mais de 50% das cenas foram filmadas sem recurso a cenário físico. Em vez disso, os atores representaram num set com uma parede imersiva de vídeo LED semicircular, onde eram reproduzidos interactivamente os ambientes 3D digitais que foram criados. Estes podiam ser editados em tempo real durante a filmagem, o que garantiu cenários 3D com precisão e perspetiva correta, tudo em alta resolução.

Embora esta técnica seja um passo em frente na produção de filmes, não nos podemos esquecer que existe ainda um enorme trabalho dos artistas de efeitos visuais, que mesmo passando despercebido aos olhos do utilizador, confere os efeitos visuais de qualidade que estamos acostumados a ver no ecrã. A produção virtual permite que a colaboração entre artistas e produtores aconteça mais cedo na produção do filme, possibilitando uma maior e mais rápida flexibilidade criativa na cooperação entre profissionais.

Penso que não poderemos afirmar que o futuro da indústria do cinema e dos efeitos visuais será previsível, estável ou pouco emocionante, antes pelo contrário. Estar dentro desta indústria é apaixonar-se por um mundo de incertezas, de sonhos e de imaginação, onde tudo é possível de criar.

