Odemira. Depois de infectados, trancas à porta dos insalubres alojamentos dos imigrantes

O risco de contágio por covid-19 que se observa no concelho de Odemira pode estender-se ao território abrangido pelo regadio do Alqueva. Os imigrantes afectados pelo desemprego circulam à procura de trabalho por todo o Alentejo.

Às 8h desta quinta-feira foram montadas cercas sanitárias, decretadas pelo Governo, às freguesias nas freguesias de Longueira-Almograve e de São Teotónio, no município de Odemira. A decisão tomada na reunião do conselho de ministros, realizada na quinta-feira, vem corresponder a uma insistente reivindicação expressa pelo presidente da Câmara, José Alberto Guerreiro, que, no início de Abril, já considerava inevitável uma cerca sanitária.