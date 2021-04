Grande Reserva Branco 2019: um branco que honra os 50 anos da Carmim

A Carmim, a Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz, está a celebrar os seus 50 anos. É um dos bons exemplos das virtudes do cooperativismo no negócio do vinho e, neste caso, também do azeite. Não há assim tantos, infelizmente. Um pouco por todo o país, há cada vez mais adegas cooperativas a engarrafar vinho de mesa comprado noutras regiões ou até noutros países, desvirtuando o princípio da sua existência, que passa por vinificar apenas as uvas dos seus sócios.