Disparam as reservas nos restaurantes para o fim-de-semana

“Foi uma coisa impressionante. Foi o [primeiro-ministro António] Costa começar a falar e o telefone a tocar”, conta Noélia Jerónimo, proprietária do restaurante homónimo em Cabanas de Tavira, no Algarve. Conhecida como “a cozinheira dos chefs”, Noélia confessa que não estava à espera que o alívio das restrições acontecesse já esteve fim-de-semana, com os restaurantes autorizados a manter as portas abertas até às 22h30 aos sábados e domingos, mas assume-se “muito contente” com a notícia.