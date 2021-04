Total de créditos em moratória decresce 3,7 mil milhões em Março

O montante de créditos em moratória diminuiu 3,7 mil milhões de euros em Março, para 41,9 mil milhões, uma redução que ficou a dever-se, essencialmente, ao fim da moratória privada (dos bancos) que terminou neste mês.

Dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP) mostram que chegou ao fim um total de 2,7 mil milhões de euros na moratória privada, com as do crédito à habitação a justificarem “a quase totalidade desta redução”.

Com o fim da moratória privada de crédito à habitação, os particulares retomaram o pagamento das prestações, de capital e juros, ou apenas de uma das componentes.

A redução dos restantes mil milhões ficou a dever-se a outros créditos que terminaram, alguns de crédito ao consumo e outros por interrupção voluntária.

As moratórias privadas, criada pela Associação Portuguesa de Bancos, destinaram-se ao crédito à habitação e ao crédito ao consumo (excluindo cartões de crédito). Esta última, com a duração de 12 meses a partir da contratação, terminará até Junho.

A moratória de crédito pública abrange grande parte do crédito à habitação dos particulares e das empresas, e vencerá em Setembro.

Até ao momento, não há indicação de extensão desta moratória e também não foram apresentadas outras soluções alternativas, nomeadamente para as particulares e empresas mais afectadas pela pandemia.