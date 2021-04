Rui Cordeiro no epicentro da falência da Azores Parque

Um acordo extrajudicial com o administrador de insolvência da Azores Parque (AP) deixou Rui Melo Cordeiro fora do banco dos réus do julgamento que qualificou como culposa a falência da antiga empresa municipal. Como tal, o presidente do Santa Clara só foi testemunha no Tribunal de Ponta Delgada, a 18 de Março. Questionado durante três horas e meia, deixou a juíza profundamente convencida de que seria o “gerente de facto” da entidade. O Ministério Público abriu, por isso, um incidente de insolvência culposa contra o dirigente desportivo.