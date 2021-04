Haverá (uma vez mais) um espanhol na final do Estoril Open

Marin Cilic, Cameron Norrie, Ramos-Vinolas e Davidovich-Fokina - deste lote de quatro “top 50” sairá o vencedor do Estoril Open 2021. Antes, porém, é preciso fazer uma triagem mais fina, que começará com um embate entre os dois “carrascos” dos portugueses no quadro principal de singulares do torneio.

Cilic (42.º do ranking) foi o que menos teve de se esforçar para garantir uma vaga nas meias-finais. No fim de um longo primeiro set, em que se tinha imposto no tie-break (7-6), viu o sul-africano Kevin Anderson desistir do encontro devido a uma lesão no adutor esquerdo.

“Foi um set positivo para mim, com a atitude mental correcta, a energia adequada. Foi o melhor momento desta semana e só foi pena que o encontro tivesse acabado assim, porque poderíamos ter chegado a três sets. Não é a melhor forma de me qualificar, mas fiquei satisfeito com a energia que senti”, resumiu Cilic.

Ao final da manhã de sábado (12h), o croata, que soma 18 títulos na carreira e afastou Nuno Borges da prova, vai medir forças com Cameron Norrie (50.º), depois de o britânico ter afastado o chileno Cristian Garin, por 3-6, 7-5 e 6-3. Ele que já tinha eliminado João Sousa, na primeira ronda. “Sinto-me confiante, sinto-me bem fisicamente, tenho somado vitórias. Tenho melhorado na terra batida, o jogo de pés está mais eléctrico, a pancada mais forte”, resumiu.

O terceiro elemento a chegar às meias-finais foi o espanhol Ramos-Vinolas (46.º), que precisou apenas de dois sets para ultrapassar o jovem francês Corentin Moutet (73.º) - que entrou no top100 em 2019 -, por 6-4, 6-3. Um desfecho semelhante ao que foi alcançado pelo compatriota Alejandro Davidovich-Fokina (48.º), que conseguiu ver-se livre de Ugo Humbert (31.º), com um duplo 6-4.

Foi o triunfo da “Armada espanhola” nos quartos-de-final, o que significa que, graças ao emparelhamento deste sábado, haverá (mais uma vez) um espanhol na final do Estoril Open.