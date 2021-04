Hamilton prepara 100.ª pole position no GP de Portugal

Depois de em 2020 ter superado o recorde de vitórias de Michael Schumacher no Circuito Internacional do Algarve, em Portimão, o heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, prepara-se para atingir nova marca no Grande Prémio de Portugal, espreitando a centena de pole positions na carreira, depois de, pela primeira vez em 2021, ter sido o mais rápido numa sessão de treinos livres.

O britânico impôs-se na segunda sessão do dia, com 1m19,837s, cerca de três segundos mais lento do que o melhor tempo dos treinos livres de há um ano, mas, ainda assim, 0,143s mais rápido do que o holandês Max Verstappen (Red Bull) e 0,344s do que o companheiro de equipa Valtteri Bottas, que tinha sido o mais rápido na primeira sessão do dia.

As constantes mudanças de direcção e intensidade do vento em alguns pontos da pista, aliadas à falta de aderência do asfalto, a exigir concentração absoluta, antecipam uma luta constante para manter os monolugares em pista, sendo estes dois factores os principais adversários dos pilotos na corrida de domingo (15h). Apesar de tudo, não houve incidentes nas duas sessões desta sexta-feira, para além de algumas, raras, idas à gravilha.

Depois da entrada de leão dos Red Bull, os Mercedes ameaçam equilibrar os pratos da balança, tendo dominado este primeiro dia em Portimão. Questão a esclarecer no segundo “assalto”, que definirá a pole position, objectivo que Lewis Hamilton parece estar em condições de assegurar, o que representaria um marco histórico com a 100.ª vez do inglês no primeiro lugar da grelha de partida de um GP de Fórmula 1.