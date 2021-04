Sexta, na TV: Fellini, roupa branca e mergulhos em mistérios

CINEMA

Os Tradutores

Cinemundo, 12h45

Depois do sucesso mundial dos livros anteriores, o último tomo da trilogia Dedalus é aguardado com ansiedade. Nove tradutores são escolhidos para o passarem para outras línguas. Para evitar fugas de informação, comprometem-se a manter-se isolados do mundo exterior. O problema surge quando o editor vê as primeiras páginas da obra divulgadas na internet. Um thriller realizado por Régis Roinsard, que co-escreve o argumento com Daniel Presley e Romain Compingt. O elenco é composto por Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio, Sidse Babett Knudsen, Eduardo Noriega, Alex Lawther, Anna Maria Sturm, Frédéric Chau, Manolis Mavromatakis e a portuguesa Maria Leite (a tradutora de português).

Fellini 8 ½

RTP2, 22h56

É um dos grandes clássicos de Fellini. E é também o auto-retrato de um realizador à procura de novo ímpeto de criatividade. Guido Anselmi (Marcello Mastroianni) é um cineasta a tentar ultrapassar uma crise de inspiração. Durante uma estadia numas termas, todos os seus fantasmas lhe aparecem, como que em sonhos, misturados com as pessoas reais que frequentam o local ou que o vêm visitar: familiares, actores, produtores e até críticos. O filme, de 1963, foi nomeado para cinco Óscares e conquistou dois: melhor filme estrangeiro e guarda-roupa.

Aldeia da Roupa Branca

RTP1, 00h28

Datado de 1938, é um clássico da comédia popular lusa, com realização de Chianca de Garcia e música de Raul Ferrão. O protagonismo pertence por inteiro a Beatriz Costa, na figura da perfeita “saloia” da Malveira, que lava a roupa das senhoras de Lisboa enquanto canta “Água fria, da ribeira, água fria que o sol aqueceu...”

O Imperador de Paris

TVCine Top, 00h40

Jean-François Richet realiza este filme histórico sobre a vida de Eugène François Vidocq (1775-1857), ladrão, soldado, desertor, prisioneiro e mestre na arte da evasão, cuja existência, repleta de aventura, serviu de inspiração a escritores como Edgar Allan Poe, Balzac, Victor Hugo ou Alexandre Dumas. O papel principal está entregue a Vincent Cassel.

Só para Bravos

Fox, 2h19

Um filme dramático de Joseph Kosinski, com base em acontecimentos reais. A 28 de Junho de 2013, um raio provoca um incêndio perto da cidade de Yarnell, Arizona (EUA). Não tarda a alastrar por uma enorme extensão e a ficar fora de controlo. É então chamada uma unidade de elite da corporação de bombeiros de Prescott, formada por 20 homens que farão tudo para salvar as populações e os seus bens. Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Taylor Kitsch, James Badge Dale, Jennifer Connelly, Alex Russell e Ben Hardy entram no elenco.

DOCUMENTÁRIOS

A Maldição do Triângulo das Bermudas

Discovery, 21h

Estreia, com episódio duplo. Aviões desaparecidos, objectos voadores avistados, navios supostamente afundados, pessoas que nunca mais foram vistas. O que não faltam são relatos misteriosos destes, vindos do chamado triângulo das Bermudas ao longo de dezenas de anos. A equipa desta série documental investiga alguns deles, recorrendo à sua experiência no mar, acumulada entre o exército e a marinha, para perscrutar as profundezas dessa zona em busca de provas e pistas. É formada por Paul “Moe” Mottice, Mike Still, Chuck Meier e Dave Cziko.

O Termómetro de Galileu

TVCine Edition, 22h

No seu primeiro documentário de longa-metragem, estreado no festival de Roterdão em 2018, Teresa Villaverde debruça-se sobre o cineasta italiano Tonino de Bernardi, nome reconhecido da cinematografia experimental e underground transalpina. Na sinopse oficial, esta oitava longa-metragem da realizadora de A Idade Maior, Os Mutantes e Transe é descrita como uma obra “entre o documental e o experimental”, “um filme sobre a transmissão entre gerações, sobre o respeito que todos têm uns pelos outros, pela vida, e pela arte”.

TALK-SHOW

Em Casa d’Amália

RTP1, 22h48

A dar música à conversa com o anfitrião José Gonçalez, na mesma casa onde Amália promovia as suas famosas tertúlias – mas, esta noite, no jardim –, estão hoje as vozes de Carminho e Camané, a directora do Museu do Fado, Sara Pereira e os guitarristas André Dias e Flávio Cardoso.

SÉRIE

The Mosquito Coast

Apple TV+, streaming

A distância entre a nova série e o filme de Peter Weir com Harrison Ford, Helen Mirren e River Phoenix, bem como do livro de Paul Theroux que os inspira, é maior do que os 35 e os 40 anos que os separam da produção da Apple TV+. Embebida em ares de televisão de prestígio, é protagonizada pelo sobrinho do escritor, Justin Theroux, e é uma adaptação moderna com sete episódios.