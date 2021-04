Covid-19: Videoclube online a favor da União Audiovisual estende-se até Junho

Iniciativa Filmes para a União foi lançada pelas produtoras O Som e a Fúria, Terratreme Filmes e Uma Pedra no Sapato, para apoiar técnicos e artistas que ficaram sem trabalho durante a pandemia.

O videoclube solidário Filmes para a União, criado em Fevereiro para ajudar a União Audiovisual, foi prolongado até ao final de Junho, para que se recolham mais verbas destinadas a este grupo de apoio, foi anunciado esta sexta-feira.

O Filmes para a União foi lançado pelas produtoras portuguesas O Som e a Fúria, Terratreme Filmes e Uma Pedra no Sapato, disponibilizando filmes de produção nacional na plataforma digital Vimeo, cujo valor do aluguer é canalizado para a União Audiovisual, surgido em contexto de pandemia da covid-19.

Este videoclube solidário estará com programação até ao final de Junho, com a justificação de que a União Audiovisual continua a reunir dinheiro e cabazes alimentares para apoiar técnicos e artistas que ficaram sem trabalho durante a pandemia e continuam com actividade afectada em tempo de desconfinamento.

“Cada aluguer é uma contribuição para a compra de bens alimentares e de primeira necessidade pela União Audiovisual, para ajudar a colmatar as dificuldades que muitos profissionais, técnicos e artistas das áreas da cultura, dos espectáculos e dos eventos estão a enfrentar”, referem as produtoras em comunicado.

Além daquelas três produtoras, o Filmes para a União conta ainda com a participação da distribuidora, agência e cooperativa Curtas-Metragens CRL. As condições de acesso aos filmes são disponibilizadas neste endereço.

Entre os filmes que estarão disponíveis nas próximas semanas estão Altas Cidades de Ossadas, de João Salaviza; Djon África, de Filipa Reis e João Miller Guerra; O Filme do Bruno Aleixo, de João Moreira e Pedro Santo; e Ramiro, de Manuel Mozos.

A União Audiovisual é um grupo de entreajuda criado em Março de 2020, quando a actividade cultural ficou paralisada por causa da covid-19, e conta com vários pontos de recolha de bens alimentares e de primeira necessidade, no continente e nos Açores, que são distribuídos por profissionais das artes audiovisuais.