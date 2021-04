A companhia que tinha tudo para dar errado chegou aos 20 anos

Dançando com a Diferença começou por combater preconceitos sobre deficiência e hoje quer falar sobre as diferenças todas.

“Há 33 anos, as coisas eram completamente diferentes”. Rui João Costa nasceu em 1988, um sobressalto na vida dos pais, Miguel e Esmeralda Costa, que cedo tiveram que se adaptar, pondo o pé nas portas que facilmente se fechavam. Não eram só as escolas, mais reticentes em receberem crianças com síndrome de Down, mas também os estabelecimentos que o casal frequentava.