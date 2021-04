400 pessoas riram com Fernando Rocha no teste aos grandes espectáculos

Em Braga, o regresso dos grandes espectáculos fez-se a rir. Espectáculo do humorista foi o primeiro de dois eventos-teste no Altice Forum de Braga. Para entrar, era necessário ter um teste à covid-19 negativo — e não se registou nenhum caso positivo. Eventos com mil pessoas em Lisboa e Coimbra serão anunciados na próxima segunda-feira.

Fernando Rocha não pisava “as quatro tábuas de um palco” há muito tempo — pelo menos nos moldes do espectáculo que protagonizou com João Seabra e Pedro Neves na noite desta quinta-feira em Braga, no Altice Forum. O serão de comédia foi o primeiro de dois eventos-teste com lugar naquele espaço (o segundo acontece esta sexta-feira, com Pedro Abrunhosa). Com 400 espectadores à sua frente, sentiu-se “apreensivo”. “Até dormi mal por causa disto”, contou, no final do espectáculo ao ar-livre.