Identificada primeira múmia de uma mulher que estava grávida

Antes de ser analisada, tudo indicava que a múmia seria de um sacerdote. Contudo, após uma análise com raio-X e testes computacionais houve um resultado surpreendente: a múmia pertencia a uma mulher que estava grávida de sete meses. Esta é assim a primeira múmia bem preservada de uma mulher grávida a ser encontrada, revelaram esta semana na revista Journal of Archaeological Science cientistas do Projecto Múmia de Varsóvia, na Polónia.