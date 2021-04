Só carenciados vão ter lugar na residência para filhos de funcionários públicos

Edifício que vai acolher alunos já no próximo ano lectivo estava devoluto e é propriedade dos Serviços Sociais da Administração Pública. Responsáveis do superior apanhados de surpresa pelo anúncio. “Consternados”, estudantes do Porto ameaçam levar o assunto ao Tribunal Constitucional.

A residência estudantil destinada a filhos de funcionários do Estado que estudem em Lisboa, anunciada esta semana pela ministra da Administração Pública, vai acolher apenas alunos de famílias com baixos rendimentos e que vivam a mais de 100 quilómetros da capital.

A solução apanhou de surpresa os responsáveis do ensino superior e está a ser criticada por estudantes do resto do país. A Federação Académica do Porto promete mesmo levar o assunto ao Tribunal Constitucional.

A residência para filhos de trabalhadores do Estado vai ocupar um edifício de cinco andares em Lisboa, que estava devoluto, e que pertence aos Serviços Sociais da Administração Pública (SSAP). O imóvel foi reabilitado, permitindo a criação de 47 camas, distribuídas entre quartos duplos e quartos individuais. “Já está totalmente requalificado e irá receber os primeiros estudantes no início do próximo ano lectivo”, assegura o ministério da Administração Pública em comunicado.

Ao PÚBLICO, o gabinete de Alexandra Leitão avança que esta residência estudantil destina-se a estudantes carenciados, das “famílias com rendimentos mais baixos”, cujos filhos tenham de estudar em Lisboa e residam a “mais de 100 quilómetros de distância”. Só serão apoiados estudantes até aos 25 anos.

O ministério abre a porta à criação de alojamentos para estudantes “noutras áreas do país, numa lógica de optimização e transformação de edifícios dos SSAP que estejam sem utilização”. Para já, a solução passa apenas por Lisboa e “contribui para aliviar a disponibilidade do alojamento a estudantes” na capital, justifica a tutela.

Estes 47 lugares não integram a oferta do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), lançado há três anos pelo Governo e no âmbito do qual está prevista a criação de 11.500 novas camas em residências universitárias, dois terços das quais localizadas em Lisboa.

“Consternação” na FAP

O PÚBLICO questionou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior acerca da forma como esta oferta anunciada pela ministra da Administração Pública e o PNAES se articulam, mas os esclarecimentos foram remetidos para o gabinete de Alexandra Leitão. A novidade, anunciada esta terça-feira no Parlamento, apanhou de surpresa os responsáveis do ensino superior.

Entre os estudantes, as críticas mais fortes chegam do Porto, onde a Federação Académica (FAP) fala em “consternação” e promete que, caso o Governo “insista nesta medida”, vai levar o caso à provedora de Justiça e ao Tribunal Constitucional. “A solução apresentada não poderá corresponder a mais do que um lapso da senhora ministra, com desrespeito pela Constituição da República Portuguesa, na violação do princípio da igualdade”, afirma a presidente da estrutura, Ana Gabriela Cabilhas.

O ministério da Administração Pública apresenta a criação desta residência como uma medida de “acção social complementar” e de “responsabilidade social do Estado enquanto empregador”. “Os SSAP têm como missão a protecção social complementar dos trabalhadores da Administração Pública e seus familiares. A utilização de um imóvel dos SSAP para este fim é dar um bom uso ao património que existe e que, sendo dos SSAP, tem de se integrar nas missões deste, ou seja, protecção social dos trabalhadores públicos”, justifica.