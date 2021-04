Restaurantes, cafés e pastelarias abertos até às 22h30 a partir de 1 de Maio

Anúncio foi feito esta quinta-feira por António Costa no final da reunião do Conselho de Ministros.

O primeiro-ministro anunciou, esta quinta-feira, no final da reunião do Conselho de Ministros a entrada da generalidade do país na quarta e última fase de desconfinamento. No que toca à restauração, nos concelhos que avançam para a próxima fase, os restaurantes, cafés e as pastelarias podem estar abertos até às 22h30 já a partir deste sábado, 1 de Maio, com um máximo de seis pessoas por mesa no interior e dez pessoas em esplanadas.

Quanto à venda de bebidas alcoólicas, os estabelecimentos comerciais de natureza alimentar poderão vendê-las até às 21h, mas, disse António Costa, “continuará a vigorar a restrição da proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública” e nos restaurantes e outros estabelecimentos similares não poderão ser servidas bebidas alcoólicas “fora das refeições, de forma a não transformar esses estabelecimentos em bares”, actividade que se mantém encerrada.

Também os espectáculos culturais passam a poder decorrer até às 22h30. Celebrações privadas como casamentos e baptizados voltam a poder ter até 50% da lotação do espaço onde se realizarem. Todas as lojas e centros comerciais podem funcionar até às 21h durante a semana e 19h aos fins-de-semana e feriados. E as fronteiras terrestres também abrem no sábado.

O PÚBLICO já tinha noticiado esta quinta-feira que a data de entrada em vigor da quarta fase do plano de desconfinamento – definida para a próxima segunda-feira, dia 3 de Maio – poderia ser antecipada para sábado, dia 1 de Maio.

Esta alteração faz com que que os restaurantes possam servir almoços e jantares durante o fim-de-semana. Este sábado comemora-se o feriado do Dia do Trabalhador e os restaurantes teriam de encerrar obrigatoriamente até às 13h, de acordo com as medidas da terceira fase de desconfinamento.