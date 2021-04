Há sete concelhos que não avançam no desconfinamento. Duas freguesias de Odemira terão cerca sanitária

Na conferência de imprensa, António Costa deu conta de cinco concelhos que vão manter-se na zona de confinamento do dia 19 de Abril:

Miranda do Douro

Paredes

Valongo

Carregal do Sal

Portimão

Por terem duas avaliações negativas, há dois concelhos que recuam no desconfinamento:

Aljezur

Resende

A situação no concelho de Odemira, um dos que teve que recuar no desconfinamento, é mais complexa.

As freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve vão ter uma cerca sanitária, regressando às medidas de confinamento que estavam em vigor no dia 15 de Março, a primeira fase do desconfinamento. As restantes freguesias avançam para a derradeira fase do desconfinamento, tal como a maioria do país.

Que concelhos estão sob alerta?

António Costa disse esta quinta-feira que 27 concelhos estão acima do limite de incidência, mas podem avançar para a quarta fase de desconfinamento. Caso voltem a registar uma taxa de incidência superior a 120 casos numa próxima avaliação, podem ficar retidos ou recuarem no desconfinamento.

Alijó

Alpiarça

Arganil

Batalha

Beja

Boticas

Cabeceiras de Baixo

Castelo de Paiva

Celorico de Basto

Cinfães

Coruche

Fafe

Figueiró dos Vinhos

Lagos

Lamego

Melgaço

Oliveira do Hospital

Paços de Ferreira

Penafiel

Peniche

Peso da Régua

Ponte da Barca

Póvoa de Lanhoso

Tábua

Tabuaço

Vidigueira

Vila Real de Santo António.

Há ainda sete concelhos que recuperaram face à semana anterior e que vão seguir para o desconfinamento, mas a diferentes ritmos. Rio Maior, Moura, Alandroal, Albufeira, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela vão acompanhar a maioria do país na última fase de desconfinamento já a partir de sábado.