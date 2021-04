Mais de dois terços dos portugueses querem metas climáticas mais exigentes

A maioria dos europeus defende que os seus governos devem aumentar os esforços actuais para reduzirem as emissões de gases com efeito de estufa nos seus países, e Portugal não foge à regra. Segundo um inquérito revelado esta quinta-feira, 72% dos portugueses defendem essa posição, é a 4.º percentagem mais expressiva nesse sentido. Ao contrário da tendência geral dos inquiridos, os portugueses parecem não estar demasiado preocupados com o aumento do preço do combustível e do aquecimento (gás natural), se isso contribuir para alcançar a meta da União Europeia (UE) de reduzir as emissões em pelo menos 55% até 2030.