Covid-19 em Portugal: mais uma morte e 470 casos

Portugal registou na quarta-feira mais uma morte e 470 infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) publicado nesta quinta-feira.

No total, há ainda 324 doentes hospitalizados em Portugal, menos oito do que no dia anterior, dos quais 89 estão em cuidados intensivos, mais uma.

A única morte registada foi na região do Alentejo. A vítima era do sexo feminino e tinha mais de 80 anos.

Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o país soma 836.033 casos confirmados e 16.974 vítimas mortais. Há, também, mais 554 pessoas recuperadas nesta quinta-feira, num total de 795.326.

Subtraídos os óbitos e os recuperados ao número total de infecções, resultam, então, 23.733 casos activos em Portugal, menos 76 do que no dia anterior. Há, ainda, 24.315 contactos em vigilância pelas autoridades, menos 397 do que no último balanço.

O Norte mantém-se a região com mais novos casos confirmados, 213, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 143 infecções. Os restantes foram contabilizados no Centro (mais 49), no Algarve (13), e no Alentejo (9). A Madeira soma mais 23 casos e na Região Autónoma dos Açores foram detectados 20.

Segundo o relatório da DGS, já faleceram de covid-19 8914 homens e 8060 mulheres, sendo que 11.170 tinham acima de 80 anos, o que corresponde a 65,8% do total.