Covid-19: Costa “aposta” em obrigatoriedade do uso de máscara até ao fim do Verão

O uso de máscara de protecção contra a pandemia de covid-19 deve continuar a ser obrigatório até ao final do Verão, quando se prevê a obtenção de imunidade de grupo, afirmou hoje o primeiro-ministro.

Em declarações prestadas na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros que decidiu o avanço nas medidas da próxima fase do plano de desconfinamento, António Costa lembrou que a Assembleia da República “tem vindo a renovar e a prorrogar a obrigatoriedade do uso de máscaras” ao longo dos últimos meses.

“Não quero antecipar o que vai estar previsto no plano, mas, se tivéssemos de fazer uma aposta, diria que em 99,999999% a probabilidade é que a obrigatoriedade do uso de máscara se prolongue até atingirmos pelo menos o grau de imunização de grupo no final de Verão. Pelo menos até aí, seguramente, mas não me quero antecipar”, disse.

A obrigatoriedade do uso de máscara está em vigor desde 28 de Outubro, tendo sido inicialmente definida por um prazo de 70 dias, até 5 de Janeiro, dia em que se iniciaram as renovações dessa medida pelo parlamento.