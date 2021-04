União Europeia quer criar lista de medicamentos essenciais

Infarmed inicia nesta quinta-feira uma conferência sobre toda a área do medicamento e dos dispositivos médicos, promovida no âmbito da presidência portuguesa da UE. Este ano já foram aprovados dez fármacos inovadores em Portugal, adianta o presidente do Infarmed, Rui Ivo, em entrevista ao PÚBLICO.

Nos próximos dois dias, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, o Infarmed promove uma conferência que pretende abordar toda a área do medicamento e dos dispositivos médicos, desde a sua produção até ao acesso aos doentes e sustentabilidade dos sistemas de saúde. Em entrevista ao PÚBLICO, o presidente do Infarmed explica que o objectivo é analisar os desafios e discutir soluções.