Nova vacina contra a covid deverá ser aprovada em dois meses

Processo de avaliação da vacina da CureVac, que já tem contrato com a União Europeia, está próximo da conclusão. Em entrevista ao PÚBLICO, o presidente do Infarmed explica que a Comissão Europeia já trabalha para garantir um processo rápido para se no futuro for preciso adaptar as vacinas a novas variantes do vírus.

É nas vacinas que está a grande esperança no combate à pandemia, mas este não tem sido sempre um tema pacífico, com questões relacionadas com o cumprimento de contratos de entregas de vacinas e limitações de idades. Em entrevista ao PÚBLICO, o presidente do Infarmed diz que toda a informação conhecida é transmita ao público e que as medidas foram tomadas por precaução. Brevemente haverá mais uma vacina disponível e a Comissão Europeia, explica Rui Ivo, já trabalha para garantir um processo rápido para se, no futuro, for preciso adaptar as vacinas a novas variantes do vírus.