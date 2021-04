Tribunal Constitucional reduz ou perdoa multas aos partidos

Tribunal avaliou os recursos dos partidos às decisões da Entidade das Contas sobre as contas de 2012, e as das campanhas legislativas de 2015 e presidenciais de 2016.

Nove anos depois, o Tribunal Constitucional (TC) ainda anda a tentar multar alguns partidos por irregularidades nas contas anuais de 2012, mas também perdoou ou reduziu as sanções que pretendia aplicar a outros. Recentemente, divulgou cinco acórdãos em que reduz a coima ao PCTP/MRPP, aceita os recursos do PEV e do PAN em processos em que exigia o pagamento de coimas totais no valor de mais de 6000 euros, e mantém a punição ao PNR - Partido Nacional Renovador e ao PTP - Partido Trabalhista Português.