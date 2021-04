Neste episódio está em debate o debate a questão do colonialismo português, depois do discurso do Presidente da República na cerimónia do 25 de Abril, a gestão política da pandemia e a polémica entre João Cravinho e Constança Urbano de Sousa.

