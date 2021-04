PS propõe que altos quadros públicos justifiquem aumento de rendimentos e património

O projecto de lei do PS sobre a ocultação de riqueza é inspirado na sugestão da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), tal como o do BE, e determina a obrigação de altos quadros públicos de justificarem o aumento dos rendimentos e património na declaração que já actualmente são obrigados a fazer. A pena para a omissão “intencional” da justificação é agravada para cinco anos em vez dos actuais três anos.

Na apresentação da iniciativa, a líder parlamentar, Ana Catarina Mendes, afirmou que o PS “está como sempre esteve no combate à corrupção” e que “ao longo dos últimos 20 anos o edifício legislativo foi construído sob a égide dos governos PS”. “O PS apresenta-se não em função de casos ou de discussões estéreis”, disse, lembrando que o Conselho de Ministros desta quinta-feira está a dar corpo à estratégia anticorrupção prevista no programa eleitoral socialista.

O projecto de lei do PS apresenta-se como um “aperfeiçoamento” à lei já em vigor e que determina que os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, o que implica que políticos, mas também magistrados, tenham de declarar os seus rendimentos e património. Agora, a proposta é também que tenham de o justificar, caso exceda 50 vezes o salário mínimo nacional. Aos incumpridores aplica-se o crime de recebimento indevido de vantagem.

De fora ficou a sugestão da ASJP de obrigar à declaração de uma promessa de vantagem futura, já que o PS considera que isso já consubstancia o crime de corrupção. "O nosso projecto visa aperfeiçoar o que já existe desde 2019. Alargam-se as obrigações declarativas não só de titulares de cargos políticos mas também de magistrados e também a justificação dos factos”, referiu a deputada Constança Urbano de Sousa, na conferência de imprensa desta manhã.

Ana Catarina Mendes considera que a proposta “está de acordo com a Constituição” e espera agora propostas de “todos aqueles que têm feito discursos fáceis”, num recado que pode ser entendido como dirigido ao PSD. A líder da bancada disse já existirem propostas em que o PS não se revê, mas não quis clarificar a qual ou quais se referia.

Neste momento, só o BE e o PCP apresentaram projectos sobre a ocultação de riqueza, sendo que o dos bloquistas segue uma via semelhante ao dos socialistas. O CDS anunciou uma proposta, mas o articulado ainda não foi divulgado.

Na apresentação do projecto de lei, Jorge Lacão, presidente da comissão da Transparência, recordou todo o processo legislativo da tentativa de criminalizar o enriquecimento ilícito, desde 2011, e que teve dois chumbos do Tribunal Constitucional, e aproveitou para salientar a disponibilidade e o empenho do PS em sancionar a ocultação de riqueza. “Foi nos anos de 2008 a 2010, na maioria absoluta do PS que se criou o Conselho de Prevenção da Corrupção, que funciona junto ao Tribunal de Contas”, disse, referindo que foi em 2010, durante a mesma maioria, que se criou “um novo tipo legal de crime - o recebimento indevido de vantagem”.

O ex-ministro Jorge Lacão defendeu a actual solução proposta do PS e deixou um aviso contra os que só querem continuar a agitar a “bandeira do enriquecimento ilícito”, acusando-os de estarem apenas a fazer uma “campanha cega e demagógica”.