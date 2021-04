Candidato do PSD para Coimbra diz que não é só candidato do PSD

O vereador independente José Manuel Silva, eleito em 20017 pelo movimento Somos Coimbra, revela que nas eleições autárquicas que se avizinham não vai ser candidato de um partido, numa alusão ao PSD, mas garante que a solução encontrada até comporta “alguma criatividade”. “Em Coimbra somos muito criativos”, afirma em tom de graça.

“Vou concorrer [à presidência da Câmara de Coimbra] com uma coligação que está em fase final de afinação, mas não serei candidato de um partido, mas de todos”, esclareceu o ex-bastonário da Ordem dos Médicos (OM), revelando que a solução encontrada (para contornar a lei eleitoral autárquica) será em breve tornada pública, talvez na próxima semana. “O acordo de coligação será apresentado quando apresentarmos a candidatura e, eventualmente, isso deve acontecer na próxima semana”, declarou José Manuel Silva ao PÚBLICO, precisando que “não há uma coligação formal em termos jurídicos entre o movimento Somos Coimbra e os partidos, mas há sempre uma maneira de ultrapassar as limitações legais”.

O candidato fala de um “processo inovador”, que envolve vários partidos e o movimento que lidera. “Estamos a estabelecer uma parceria cujo teor será anunciado com o acordo que contém alguma criatividade e que será bom para a democracia”, atesta, antecipando que a “resolução será um êxito”.

Afirmando que na vida não tem sonhos nem pesadelos, o ex-bastonário, que veste agora a pele de candidato à autarquia coimbrã, evidencia o seu lado pragmático para dizer que na vida estabelece objectivos e um deles é “recolocar Coimbra no lugar que já teve”.

Sobre o PSD diz que já falou tudo o que tinha a falar com Rui Rio e com as estruturas locais do partido, que não o escolheram para liderar a candidatura à cidade. Concelhia e distrital do PSD chegaram a aprovar o também médico Nuno Freitas como candidato à câmara, mas este nome acabou por não ser homologado pela direcção nacional. Em Fevereiro, numa declaração através do Facebook, Nuno Freitas tornava público que o PSD preferia lançar José Manuel Silva como candidato.

Um mês depois, o líder do PSD anunciou, numa conferência de imprensa, em Coimbra, que José Manuel Silva iria encabeçar a lista do partido no concelho. “Estamos convencidos de que temos condições para que, no fim deste ano, quando chegarmos ao Natal, o novo presidente da Câmara de Coimbra seja o doutor José Manuel Silva”, referiu.

Apesar de o líder social-democrata ter sido claro ao afirmar que esta seria uma lista do PSD, no final da conferência de imprensa, José Manuel Silva leu uma declaração aos jornalistas na qual saudou Rui Rio e o PSD por “demonstrarem grande abertura à sociedade real, apoiando e integrando esta candidatura Somos Coimbra”. No entanto, questionado, na altura, pela agência Lusa sobre se a lista que encabeça será do PSD ou uma lista do movimento independente apoiada pelo partido, José Manuel Silva escusou-se a esclarecer, frisando que a seu tempo as questões serão respondidas.