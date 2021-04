Cinco mil animais foram enviados para o estrangeiro em 2020. Abrigos usam outras associações para facilitar processo

Só em 2020, quase cinco mil animais de companhia foram enviados para fora de Portugal. Cada adoptante tem de pagar cerca de 500 euros para o receber e o caminho nem sempre é directo entre as associações de animais e os novos tutores. Abrigos queixam-se de falta de apoios do Estado para justificarem envio de animais para o estrangeiro e negam qualquer intenção de obter lucros com esta transacção.