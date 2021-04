Regulador quer banir cigarros de mentol nos EUA. Influência nos jovens é uma das preocupações

A FDA vai propor uma proibição da venda de cigarros de mentol nos Estados Unidos, o derradeiro sabor permitido no país. “O mentol mascara os sabores desagradáveis dos produtos com tabaco, tornando-os mais fáceis de usar”, alega o regulador.

A agência reguladora norte-americana Food and Drug Administration (FDA) quer a proibição dos cigarros de mentol nos Estados Unidos. Em comunicado publicado no site esta quinta-feira, a FDA explica que a proposta de proibição tem por bases estudos científicos que demonstram a “viciação e perigo” destes produtos, alegando que este tipo de sabor inicia os jovens no consumo de tabaco.

De acordo com as previsões da agência, que cita uma investigação sobre o tema, banir os cigarros com sabor de mentol levaria a que 923 mil fumadores largassem o vício nos primeiros 13 a 17 meses após uma eventual proibição.

“Banir [o sabor] de mentol – o último permitido – nos cigarros e banir todos os sabores nos charutos vai ajudar a salvar vidas, particularmente naqueles que são desproporcionalmente afectados por estes produtos mortíferos. Com estas acções, a FDA vai ajudar significativamente a reduzir a iniciação dos mais jovens, aumentar a probabilidade de os fumadores actuais deixarem de fumar e abordar as disparidades de saúde sofridas pelas comunidades não-brancas, populações de baixos rendimentos e indivíduos LGBT+, todos com maior probabilidade de usar produtos de tabaco”, escreve a FDA.

A agência alega ainda que estudos científicos demonstram que os cigarros de mentol aumentam a atractividade do tabaco, facilitando a progressão para que um fumador ocasional se transforme num fumador regular.

“O mentol mascara os sabores desagradáveis dos produtos com tabaco, tornando-os mais fáceis de usar. Os produtos de tabaco com mentol também podem ser mais viciantes e mais difíceis de deixar de consumir, ao aumentar os efeitos da nicotina”, explica a agência.

Mas não são apenas os cigarros os alvos da FDA: o regulador tem ainda como objectivo banir todos os sabores em charutos. A agência considera que a existência de charutos com sabores minou a eficácia da proibição de sabores em cigarros (excluindo o mentol), uma medida adoptada em 2009.

Ainda não é claro se os cigarros electrónicos vão ser incluídos proposta de proibição, que deverá estar terminada em 2022.