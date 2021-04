O Fred e a Inês falam de coisas: aquele sobre rótulos e caixinhas

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Estamos cá outra vez: ​Happy middle of the week, anjos!

Esperamos que estejam todos bem e mais animados do que ontem e anteontem, porque é o meio da semana o que significa que estamos quase mais perto do fim-de-semana do que de segunda-feira. WOOHOO!

Esta semana trazemo-vos uma conversa a propósito de um tema sugerido por um de vocês: Labels. Rótulos. Etiquetas. Caixas. Caixinhas. Boas ou más? Úteis ou nocivas?

Debatemos e chegámos a algumas conclusões, sempre a saber que o mais importante é: Se é confortável, vai que é teu. Se está desconfortável, let it go.

Gostávamos muito de saber como se sentem em relação aos rótulos e quais utilizariam para se descrever (caso se sintam à vontade, já sabem que adoramos engagement).

Falem connosco pelo Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail (ofredeaines@gmail.com). Podem enviar perguntas pelo AskFm ou uma mensagem de voz através do Anchor.”

