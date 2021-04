Sinais de retoma: perspectiva transatlântica sobre os primeiros 100 dias de Biden

Nos seus primeiros 100 dias, Joe Biden passou por um microcosmo de uma presidência completa. Após cerca de uma semana de euforia inicial, assistiu-se a uma queda, à medida que a realidade revelava que, de facto, ele não fazia milagres. Também nas relações externas, foi evidente a queda após a tomada de posse. Como previsto por muitos inquiridos numa sondagem pan-europeia no início deste ano, depressa se tornou evidente que as prioridades internas impediriam os EUA de recuperar o seu papel no que respeita a moldar o sistema internacional.

Porém, várias medidas estão agora a consolidar o estatuto de Joe Biden, como a disponibilização de vacinas para todas as pessoas com mais de 16 anos, a revelação no mês passado de um importante pacote de investimento em infra-estruturas, assim como investimento adicional em cuidados infantis, educação e saúde. Há também sinais de retoma nos compromissos internacionais de Biden. Um claro exemplo disso é a agenda climática, onde, como parte da sua “política externa para a classe média”, começou a desenvolver uma base de apoio para uma abordagem aos desafios globais que terão impacto na vida do povo norte-americano. Na semana passada, Biden convidou 40 líderes mundiais para uma cimeira virtual sobre o clima para assinalar o Dia da Terra. Logo no início, deixou a promessa de reduzir para metade as emissões de gases com efeito de estufa nos EUA até 2030, mostrando que a sua promessa do “primeiro dia” de voltar a empenhar-se no Acordo de Paris não era apenas retórica vazia.

De volta a este lado do Atlântico, além de os EUA estarem de volta ao dossier climático, a esperança também advém do facto de os europeus terem interiorizado que não é suficiente limitarem-se a seguir Washington em desafios a longo prazo, à medida que novos presidentes dos EUA entram e saem – os europeus precisam de construir a sua própria soberania.

Está agendada para o final de Maio uma cimeira onde o clima será um dos tópicos principais, o que é absolutamente necessário. O relatório “Europe’s green moment: How to meet the climate challenge” ("O Momento Verde da Europa: como enfrentar o desafio climático"), publicado na semana passada na sequência de uma sondagem a decisores políticos dos 27 Estados-membros da UE, revelou que há uma grande preocupação em muitos países em como gerir a dimensão geopolítica do pacto ecológico europeu, o Green Deal. Há um interesse particular nos planos para se desenvolver um mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras (CBAM, na sigla inglesa), sobre o qual se espera uma proposta da Comissão Europeia antes do Verão.

O cepticismo dos “lobbies” domésticos em relação a esta medida está a levar alguns Estados-membros a pronunciarem-se firmemente contra a mesma no Conselho Europeu. São sobretudo as economias mais pequenas da UE que se preocupam com a retaliação de países terceiros contra o CBAM, devido à sua forte dependência das exportações. Argumentam que seria entendido como proteccionismo e em desacordo com as ambições da UE de se tornar campeã global do comércio livre.

Há receios nas instituições e Estados-membros da UE de que os decisores políticos não consigam reunir a coragem colectiva para impor o CBAM aos EUA, por receio de antagonizar este seu parceiro acabado de se envolver novamente, à Índia, devido à dependência da Europa em relação ao país para a produção de vacinas, ou a outros países em desenvolvimento, no caso de isso os empurrar para fora dos mercados europeus. Como resultado, acreditam que o CBAM terá muito pouca cobertura global para se tornar eficaz. No entanto, sem medidas para convencer outros intervenientes a afastarem-se do carbono, o Green Deal terá um impacto limitado, dado que a UE é responsável por menos de 10% de todas as emissões de gases com efeito de estufa.

É um dilema para os líderes europeus: sem uma estratégia eficaz de política externa para gerir as consequências geopolíticas do Green Deal, limitam a contribuição do bloco para os objetivos globais. Além disso, os receios sobre a transição para uma economia com baixo carbono, que eventualmente retiraria a competitividade às empresas europeias, podem deteriorar a vontade política para implementar o pacote. Isto, por sua vez, decepcionará os cidadãos europeus, que em sucessivas eleições deixaram claro que esperam que os seus líderes estejam preparados para enfrentar a crise climática. Em última análise, os líderes europeus não têm outra escolha senão encontrar a determinação política para implementar o Green Deal, e, para o fazer, precisam de mostrar que este é sustentado por uma sólida estratégia de política externa.

À medida que Joe Biden se aproxima da marca dos 100 dias de presidência, os líderes europeus devem reflectir sobre o seu desempenho nos primeiros 100 dias da nova relação transatlântica. Será que tiraram partido do regresso dos EUA ao compromisso global e, ao mesmo tempo, demonstraram que ao moldar-se o mundo pós-covid-19, o seu objectivo é uma liderança conjunta e não simplesmente seguir os EUA? A próxima cimeira europeia sobre o clima será fundamental para descobrir.

Susi Dennison é investigadora principal e diretora do programa “European Power” no Conselho Europeu das Relações Externas (ECFR).

Tradução de Nelson Filipe