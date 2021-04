Se a região Norte estiver bem, Portugal estará melhor

Estabelecer uma clara prioridade ao investimento em bens transacionáveis e, por essa via, canalizar mais verbas para a Região Norte tem de ser visto, nas atuais circunstâncias da situação económica do País, como um desígnio nacional.

Nos Programas de Recuperação e Resiliência (PRR) e no Portugal 20/30 estão identificadas as grandes opções que podem contribuir para o desenvolvimento de Portugal nas próximas décadas. Muito se tem escrito sobre o tema, a começar pelo texto de António Costa e Silva que aponta múltiplas pistas para aplicar os muitos milhões de euros que vão ser postos à disposição do País.