Universidade: mudou o futuro, mude-se o rumo

Nos últimos anos fomos sacudidos por desafios que deixaram marcas dramáticas nas sociedades e nas pessoas. A pandemia confrontou-nos duramente com a morte e a doença, a desolação do País em profunda crise económica, onde explodem com mais intensidade as realidades da pobreza e da desigualdade; também a suspensão ou quebra de laços que ligavam as pessoas e lhes conferiam realização e identidade constituiu um duro golpe nas nossas rotinas diárias. Nada ficou ou ficará como dantes, pois fomos todos apanhados por esta onda avassaladora.