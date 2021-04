“No Norte a insegurança é tal que já não se pode falar do controlo efectivo do Estado”

Salvador Forquilha voltou ao terreno. O ex-director do Instituto de Estudos Sociais e Económicos (IESE) moçambicano está envolvido nos trabalhos de campo para a continuação do estudo sobre o estado da violência e desafios de desenvolvimento no Norte de Moçambique. Em Pemba, ele e outros investigadores do IESE estão a entrevistar pessoas que fugiram de Palma, à procura de perceber se os sinais para o ataque de 24 de Março já se viam antes. E a conclusão preliminar é que o que se viu em Palma, já se tinha visto em Mocímboa, onde a insurgência começou em 2017.