Empurrado pelas crises, Biden renasce como um improvável Presidente progressista

Sem esperar por acordos no Congresso dos EUA para pôr em prática propostas mais ambiciosas do que muitos esperavam dele, Joe Biden cumpre o 100.º dia na Casa Branca como um aliado da ala progressista do Partido Democrata.

Depois de meio século a pregar as virtudes do diálogo com a direita do Partido Republicano, e a justificar um rasto de propostas de meio-termo perante a esquerda do Partido Democrata, bastaram três meses para que o moderado Joe Biden se transformasse no mais improvável progressista a chegar à Casa Branca desde as décadas de 1960 e 1930.