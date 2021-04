Porto instala novo centro de vacinação no futuro Parque da Saúde do Cerco

A proposta da maioria municipal, que vai ser deliberada em reunião do executivo na segunda-feira, prevê a celebração de um contrato com a ARS Norte para incrementar a vacinação dos utentes do Aces Oriental com a criação do novo espaço em Campanhã.

Em Fevereiro, aquando da apresentação do centro de vacinação drive-thru, o primeiro do género no país, instalado no Queimódromo do Porto, Rui Moreira sublinhou a importância de distribuir as unidades de vacinação pelas três zonas da cidade, uma solução “mais cómoda para as pessoas” e mais eficaz para agilizar o processo no território municipal. Na próxima segunda-feira, o executivo liderado pelo independente vai propor a instalação de um novo centro de vacinação no futuro Parque da Saúde do Cerco, na rua Dr. José Marques, em Campanhã, em linha com o que havia sido defendido anteriormente. “O Agrupamento de Centros de Saúde Porto Oriental (Aces Oriental) tem necessidade de incrementar a actividade de vacinação covid-19 para a população em geral”, contextualiza a proposta assinada por Fernando Paulo, vereador com os pelouros da habitação e coesão social.

O reforço de estruturas para inoculação na parte oriental da cidade passa, também, pela “continuidade do espaço de vacinação já existente e instalado na Unidade de Saúde de Vale Formoso, sita à rua Vale Formoso 466, em Paranhos”, onde se verifica a “necessidade de manter a ampliação da zona de recobro” no sentido de “vacinar o maior número de pessoas no mais curto espaço de tempo possível”, concretiza o documento consultado pelo PÚBLICO. Por outro lado, a entrada em funcionamento do novo centro de vacinação no Cerco requer a “instalação de estruturas amovíveis para inoculação”.

A operacionalização da nova unidade de vacinação pressupõe a celebração de um contrato entre o município do Porto e a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) e conta com a comparticipação financeira da autarquia, num valor não superior a 12.500 euros. A Câmara do Porto tem encetado vários esforços no sentido de contribuir para “uma campanha de vacinação intensa”, tendo aprovado previamente medidas como a disponibilização dos espaços da Escola Básica de António Aroso e da Escola EB1 do Sol ao Aces Porto Ocidental e de uma tenda de recobro para o Aces Porto Oriental e a realização de um acordo com as duas centrais de táxi da cidade para apoiar os munícipes na deslocação aos centros de vacinação.