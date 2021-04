Albufeira testa toda a população

Município aguarda com “expectativa” a decisão do Conselho de Ministros para voltar a abrir bares e restaurantes.

Albufeira iniciou há dois dias uma operação de testagem em massa à covid -19, preparando já para este fim-de-semana a abertura de centros comerciais lojas, bares e restaurantes. “A adesão da população tem vindo a processar-se de forma regular e harmoniosa”, disse ao PÚBLICO o presidente da Câmara, José Carlos Rolo, adiantando que no primeiro dia (terça-feira) foram testadas 120 pessoas. Os interessados podem fazer a marcação prévia, pela internet, através da aplicação “Albufeira Save”.

José Carlos Rolo diz ter a “expectativa” que a resolução desta quinta-feira do Conselho de Ministros venha libertar o concelho da lista dos municípios com as restrições mais apertadas no controlo da pandemia. “Os últimos números da Administração Regional de Saúde (ARS) revelam que o número de casos encontra-se abaixo dos 120 por 100 mil habitantes”, justificou. De qualquer o modo, o autarca apela a “manter os cuidados necessários para não voltarmos atrás”. O centro de testagem, com dois enfermeiros do Algarve Biomedical Center (ABC), encontra-se montado no parque de estacionamento situado próximo do tribunal.

Há cerca de mês de meio que Albufeira é um dos concelhos em situação mais crítica. As autoridades de saúde pública chegaram a admitir que vírus andava espalhado pela comunidade sem que estivessem identificados todos os focos de contágio. “Essa foi uma das razões porque achamos importante avançar com os testes em massa”, diz o presidente do município, esclarecendo que a operação vai continuar “até se justificar” para garantir a desaceleração dos contágios, em paralelo com a campanha de vacinação