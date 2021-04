Projecto #TodasMerecemos quer ajudar a combater a pobreza menstrual

As actrizes Joana Seixas e Isabel Abreu e a influencer Joana Guerra Tadeu são as mentoras da iniciativa. O projecto inicia-se com uma carta aberta aos políticos, um filme de animação e uma canção.

A pobreza menstrual não é uma realidade só dos países pobres, percebeu a actriz Isabel Abreu, numa experiência pessoal, quando constatou as dificuldades das mulheres que vivem na rua. Daí a juntar-se com Joana Seixas, actriz, e Joana Guerra Tadeu, influencer, foi um passo e assim surgiu o projecto solidário #TodasMerecemos, ao abrigo da Associação Corações com Coroa, que visa alertar e contribuir activamente para a eliminação da pobreza menstrual no país. O pré-lançamento da iniciativa é nesta quinta-feira, o lançamento oficial será a 28 de Maio, Dia Mundial da Menstruação.