Portugal tem mais 12 praias com Bandeira Azul: veja a lista completa

São já 372, a que se juntam 16 marinas e 11 embarcações de ecoturismo. Há cada vez mais areais no interior e Portugal é já o segundo país do programa com mais praias fluviais. O Algarve continua a reinar na costa: soma 87 praias, todas elas costeiras. Já o Centro atinge as 89, sendo a região com mais de metade das fluviais do país, 27.

“Apesar de todas as dificuldades que a pandemia trouxe”, assinala a Associação Bandeira Azul (ABA), “em particular” para “entidades que gerem zonas balneares” e “sector do turismo”, Portugal vai contar este ano com mais 12 praias com direito a hastear a Bandeira Azul, o galardão do desenvolvimento sustentável que analisa critérios como, entre outros, a qualidade da água balnear, gestão ambiental, segurança e serviços, responsabilidade social e envolvimento comunitário.

A pandemia e as suas consequências e restrições não tiveram impacto negativo em termos de candidaturas à bandeira, muito pelo contrário, revelou a ABA na conferência de imprensa realizada esta quinta-feira em Paço de Arcos: houve um aumento das candidaturas (330 costeiras, mais oito; 44 fluviais, mais quatro), o que “representa para a ABA um voto de confiança adicional, bem como o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido”, destaca a associação, reforçando que estes dados indiciam “a importância da educação ambiental para os promotores que, cada vez mais, investem e dão atenção a esta área”.

Este ano serão 372 praias na lista azul: 330 são costeiras e 42 fluviais. Números que afiguram a tendência crescente dos últimos anos em novas e requalificadas praias do interior.”Portugal torna-se o segundo [país] com mais praias fluviais galardoadas”, de entre os que têm em vigor o Programa Bandeira Azul, informa a associação, e é sexto a nível internacional (Top 5: Espanha, França, Itália, Grécia e Turquia).

A registar a entrada de cinco novos municípios: Fafe, Oleiros, Óbidos, Avis e Beja. Com mais novas praias está a região Tejo, que tem seis novidades (Clube Naval de Avis, Alvares, Açude do Pinto, Areia Branca Foz, Bom Sucesso, Rei Cortiço; apresar da saída da praia da Pampilhosa da Serra). Já o Algarve (que, curiosamente, não teve nem novas nem saídas nem reentradas) mantém-se como a região com mais bandeiras azuis na costa (87) — o Centro chega às 87, sendo que aqui surge com divisão Tejo na lista da ABA, destacando-se como a região que tem mais de metade das praias fluviais galardoadas (27 em 42). Segue-se o Norte (79, sete delas fluviais).

As cerimónias oficiais do hastear da Bandeira Azul em praia costeira iniciar-se-ão a 1 de Junho, na praia de Moledo, no concelho de Caminha. O primeiro hastear de bandeira em praia fluvial será a 15 de Junho, na Albufeira de Santa Clara, em Odemira, enquanto o hastear em marina será a 5 de Junho, na Marina de Vila do Porto, na ilha de Santa Maria (Açores).

Foto Cinco Reis, a "praia de Beja" é a única novidade no Alentejo DR

Novidades nas praias Novas Norte: Luziamar e Albufeira da Queimadela

Centro: Praia Fluvial do Rebolim

Tejo: Clube Náutico de Avis, Alvares, Açude do Pinto, Areia Branca-Foz, Bom Sucesso, Rei Cortiço

Alentejo: Cinco Reis

Açores: Morro, Poças da Ribª Grande Reentradas Norte: Pedras Brancas, Angeiras Norte

Centro: Aldeia Viçosa

Tejo: Morgavel

Açores: Baixa da Areia

Madeira: Areeiro, Ponta Delgada Números 372 praias

98 municípios

Cinco novos municípios: Fafe, Oleiros, Óbidos, Avis e Beja.

Região Tejo: 6 praias novas

Reentradas: 7

Marinas e portos de recreio: 16 (-2)

Embarcações de ecoturismo: 11

Actividades de educação ambiental: 104

Foto Algarve reina com 87 praias. Odeceixe é encontro entre Algarve e Alentejo Rui Gaudêncio