Num ano de "fome de proporções bíblicas" estas são as fotografias de comida do ano

Taste, do fotógrafo chinês Li Huaifeng, foi escolhida como a melhor fotografia do concurso Pink Lady Food Photographer of the Year, edição 2021. A fotografia tirada em Licheng, Shanxi, num dia quente e ensolarado, mostra uma família a preparar tabuleiros de dumplings. O plano, na opinião de Caroline Kenyon, directora e fundadora do evento, é "tecnicamente excelente" no uso de luz e na composição. "Mas o que eleva a fotografia ao nível da importância histórica é a profundidade da sua narrativa e emoção", prossegue, referindo-se ao ano de isolamento e de vivência em ambientes fechados. "É uma cena banhada a amor com ecos de Virgem com o Menino, uma foto excepcional que demonstra perfeitamente que a fotografia não precisa chocar ou perturbar para ser óptima ou memorável".

A celebrar o décimo aniversário, a competição recebeu um número recorde de inscrições — quase 10500 fotos a concurso enviadas desde mais de 70 países — e contou com uma categoria muito especial introduzida em memória da fotógrafa finlandesa Claire Aho (1925-2015) e apenas para fotógrafas. A primeira vencedora foi Marina Spironetti com um retrato de uma marchante de um talho de Panzano, Itália, onde Dario Cecchini tem treinado uma equipa de jovens mulheres que vêm de vários pontos do mundo até à Toscana aprender a profissão.

Este ano, o painel de jurados, presidido pelo fotógrafo de alimentos David Loftus, inclui Fiona Shields, editora de fotografia do The Guardian, a escritora Susan Bright, o autor e fotógrafo de livros de receitas Nik Sharma, o chef Simone Zanoni (Le George e Four Seasons Paris), Alison Jacques, fundador da Alison Jacques Gallery, e Vitalie Taittinger, presidente da Champagne Taittinger.

Para além de distinções em mais de vinte categorias relacionadas com a gastronomia e o mundo dos vinhos, foi ainda entregue um prémio especial a Rein Skullerud, pelo trabalho realizado para o World Food Programme num ano de "fome de proporções bíblicas" e numa altura em que a pandemia "aumentou exponencialmente a necessidade global" deste apoio.

A exposição de todas as fotografias finalistas estará patente na Royal Photographic Society e decorrerá de 20 de Novembro a 12 de Dezembro de 2021.